SOKIKAMPAANIA | Koome Hiiumaa sõdurpoistele soojad sokid

Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna aseesinaine Heli Tuisk rääkis, et alati on meeldiv pakki saada, seda suurem rõõm veel pühade ajal. „Sõdurpoisid on peredest kaugel ja õppusel on saapa sees soe sokk see, mis kodusaart ja lähedasi võib meenutada,“ sõnas Tuisk. Ta lisas, et just kodusaarelt saadetud sokid panevad meie ajateenijate silmad särama, ning käsitsi kootud villaseid sokke jagub ka tänavu kõigile Saaremaa, Muhumaa, Ruhnu ning Hiiumaa ajateenijatele.

Tuisk lisas, et lisaks naiskodukaitsjate kudumitele oodatakse kõigi kudujate panust ettevõtmise õnnestumiseks. „Soovitav soki värv oleks looduslähedane mahe, soovitavalt mitte kasutada neoon- ja erksaid toone põhivärvina,” lisas ta. „Kannalakast soki ääreni võiks olla vähemalt 22 cm, et sokk ulatuks saapa ääreni.” Tuisk lisas, et kudujad võivad soovi korral soki sisse poetada ka kaardikese heade soovidega ning võimaluse korral ka mõne maiustuse. „Kes ei ole ise kuduja, võib tuua ka lõnga, millest nobenäpud sokid koovad,” lisas Tuisk. Kõikidesse sokipaaridesse poetavad naiskodukaitsjad ka enne pakkimist magusa ampsu.

Hiiumaal saab kudumeid tuua kõikidesse Hiiumaa Coop kauplustesse või Käina kultuurikeskusesse 12. novembriks, kust need rändavad koostöös saarlastega detsembris sõdurpoistele.

Naiskodukaitse kauaaegse juhi ja Saarte Hääle ajakirjaniku, 2012. aastal meie hulgast lahkunud Rita Loeli eestvedamisel alguse saanud sokikampaaniast on kujunenud traditsiooniline oodatud ettevõtmine. Sokke on kootud juba 17 aastat järjest. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.