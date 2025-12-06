Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

UUDISED

SOE KAMPAANIA | Kärdlas elav saarlane kudus sõduritele 40 paari sokke

Hiiumaa naiskodukaitsjate üleskutse, kududa saarelt pärit ajateenijatele jõuluks soojad sokid, leidis üllatavalt sooja vastuvõtu. Üks, kes tõi sõdurpoistele saatmiseks korraga koguni 40 paari sokke, oli Katrin Kakkum Kärdlast.
Avatar photo
Katrin Kakkum kudus sõduritele 40 paari sokke. | Foto: Helja Kaptein

Katrin Kakkum on sõdurite jõulueelses sokikampaanias kaasa löönud juba ammu. Ta alustas sõdurpoistele sokkide kudumisega juba oma endises elukohas Saaremaal, kus soe kampaania 17 aastat tagasi naiskodukaitsjate eestvedamisel alguse sai. Kolinud neli aastat tagasi ühelt saarelt teisele, jätkas ta kudumist, seda enam, et kahe saare naiskodukaitsjad juba mitmendat aastat jõud ühendavad. 

