Jälgi meid
HLREIS

TEEMA

SÕBRAPÄEV | Minu sõber

Avatar photo
Karoliine (vasakul) ja Mirtel on nagu sukk ja saabas. | Erakogu

Sõprus ei küsi, kui palju sa kaalud,

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KIRI SAARELT

KIRI LAIULT | Mõtteis ikka veel Saarnakil

Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma...

1 tund ago

UUDISED

HAUSMA SAAB PARKIMISE | Hiiumaal investeeritakse tänavu riigiteedesse üle poole miljoni euro

Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas. 

18 tundi ago

UUDISED

Pinnatuisk võib Hiiumaa–Saaremaa jäätee varem sulgeda

Teehooldaja Verston Eesti OÜ teatel võidakse tuule ja tuisu tõttu Hiiumaa–Saaremaa vaheline jäätee järgnevatel päevadel varem sulgeda kui kell 17.

21 tundi ago

UUDISED

HARULDANE | Jäätee-lugu levib kulutulena üle ilma

Päikese käes sillerdav lumine väli, mille all pool meetrit jääd ja meetreid merevett, ning sellel sõitvad autod on pilt, mis on tänaseks jõudnud sadade...

24 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×