SÕBRAPÄEV | Minu sõber

Sõprus ei küsi, kui palju sa kaalud,
KIRI SAARELT
Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma...
Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas.
Teehooldaja Verston Eesti OÜ teatel võidakse tuule ja tuisu tõttu Hiiumaa–Saaremaa vaheline jäätee järgnevatel päevadel varem sulgeda kui kell 17.
Päikese käes sillerdav lumine väli, mille all pool meetrit jääd ja meetreid merevett, ning sellel sõitvad autod on pilt, mis on tänaseks jõudnud sadade...