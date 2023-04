Selle aasta esimene kulupõleng oli Selja külas

Teisipäeva, 11. aprilli õhtupoolikul käisid päästjad Käina osavallas Selja külas kustutamas kulu­põlengut. Põleng polnud Pääste­ameti andmetel väga suurel alal, aga selle likvideerimiseks kulus kokku tund aega.Samalaadne põleng toimus ka päev hiljem Reigi külas.

Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul aasta esimene kulupõleng suurt ohtu ei kujutanud. Järgmistega ei pruugi nii hästi minna, sest praegu on maapind veel niiske, aga kuivab iga sooja ja päikselise kevadpäevaga. Seepärast soovitab Aasma olla lõkketegemisel väga ettevaatlik.

Aasma ütles, et lõkkereide pole Hiiumaa päästjad veel teinud, kuid nad jälgivad ilma ja kui see väga kuivaks läheb, siis hakkavad ka reide tegema.