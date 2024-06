ESSEEKONKURSS | Selgusid traditsioonilise Hiiumaa esseevõistluse võitjad

Juba kaheksandat aastat järjest korraldab ettevõtja ning poliitik Andrus Ilumets Hiiumaa abituuriumi seas esseevõistlust, mille raames laekus sel aastal 38 kirjatööd. Teemaks “Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem” .Võistlusele lisab eripära see, et esseed on kirjutatud käsitsi ning žürii hindab vaid sisu, jättes kõrvale grammatikavead. Sellel aastal kuulus žüriisse viis liiget: Andrus Ilumets, Raul Vinni, Helgi Põllo, Triin Simson ja Kirsti Villard.