Jälgi meid
Profi bga 57

ARVAMUS

SEE SEE HINGEDEAEG ONGI | Tõnu Õnnepalu: Et hing oleks rahul

Kell keerati jälle tagasi, nagu igal sügisel. Miks seda igal sügisel tehakse, seda ei mäleta enam keegi.

Tõnu Õnnepalu. | Foto: Raul Vinni

Tehakse, sest nii on kombeks. Võib-olla selleks, et meile meelde tuletada: nüüd on ta tõesti käes. Sügis. Hämar aeg. Udud ja vaikus. Langenud lehtede vürtsikas lõhn ja see madal kollane päikesekiir, mis korraga pilvede vahelt välja torkab, meid imestama pannes, et valgus ikka veel maailmas alles on. Aga siis poeb ta kohe jälle peitu. Ei, milleks seda vaikset meeleolu segada? Päev saab kohe läbi, jälle läheb pimedaks. Ikka häbemata vara! Me pole sellega veel harjunud. Aga harjume. Tegelikult: oktoobri lõpp, novembri algus polegi veel nii pime aeg midagi. Ainult tunduvad, suve suurelt peolt tulles. Päike käib novembri alguses tegelikult just niisama kõrgelt kui ta jälle käib poolteist kuud peale pööripäeva, veebruaris. Ja siis on ju teinekord – oi kui valge!

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KIRI SAARELT

KIRI NABE SAARELT | Tuntud ja tundmatu saar

Nabe saar on hästi hoitud saladus! Matkajuhi ja loodushuvilisena jõudsin mina Nabe saarele alles sel sügisel, ise ka ei tea, kuidas selline asi juhtuda...

3 tundi ago

UUDISED

IGA SAMM LOEB | Sammuväljakutse kutsub liikuma kogu novembri jooksul

Kaks liikumisentusiasti Eike Meresmaa ja Ave-Riin Laanbek kutsuvad inimesi osalema sammuväljakutses, et muuta üheskoos pime novembrikuu aktiivsemaks ja rõõmsamaks.

2 päeva ago

KULTUUR

KUULA UUT LUGU | Karmen Telvik avab kuulajale enda haavatava poole

Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP "Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit...

2 päeva ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | 400 tonni soola on Hiiumaale paras ports

Hiiumaale plaanitakse suurt seakasvatust

2 päeva ago