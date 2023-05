Savonlinna sõbrad käisid tänamas

Kevade alguspäevil olid Hiiumaal külalised Savonlinna südade 1939–1945 pärandiühingust.

Selle ühingu juhatuse liikmed Minna Lipsanen ja Tuukka Toiviainen on ka meie Kaitseliidu malevkonna kauaaegsed koostööpartnerid. Nende visiidi tähtsaks ülesandeks oli, anda üle eriline Soome veteranide siht­asutuse tunnustusplaat, millel on ehtne rauast sörmus, mis anti söja ajal nendele soomlastele, kes oma kullast abielusõrmused sõja ajal riigi­kaitseks ja Soome iseseisvuse hoidmiseks annetasid. Neid sõrmuseid oli ligi 300 000. Algupäraseid rauast sörmuseid jäi järele kolme tuhande jagu. Plaadil on sõrmuse juures kiri:

„Tuhandete lugude sõrmus, milles on jätkuvalt Soome sõdade jõud ja hing“.

Selliseid omapäraseid tunnustusi antakse Soomes isamaalise töö tegijatele. Plaat ja sõrmus nr.00426 anti pidulikult üle Mart Reinole, kes oli 10 aastat Hiiumaa malevkonna pealik. Samuti sai sarnase tunnustuse allakirjutanu. Aitäh, höimlased ja NATO vennad!

Ei kunagi enam üksi!