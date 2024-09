SATTUMISE LUGU | Mattias tuli Hiiumaale tiblade eest pakku

Mati Lepna (67), keda hiidlased tunnevad nime all Mattias Hiiumaal, tundis juba tehnikumis õppides, et on sündinud vales kohas ning selle vastuolu lahendamiseks otsustas ta kolida Hiiumaale. Unistus saarele kolimisest oli ammu, aga vajas teostumiseks head juhust 37 aastat tagasi.