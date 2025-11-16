“Tulime 2014. aastal sõprade kutsel Kalanasse, ilma igasuguste ootuste või eelarvamusteta,” meenutab Britt. Ta ütleb, et see esimene kord ongi nende jaoks Hiiumaa ajastu algus, sest armastus saare vastu tärkas kohe. Viljar nõustub ja lisab, et ei läinud kaua, kui nad juba otsisid võimalust oma pisike maatükk soetada.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Lained kandsid Kalanasse
Hiiumaa läänerannikul, Kalanas, kohtuvad meri, tuul ja inimesed, kes sinna justkui juhuse tahtel sattunud, kuid siis sügavamalt juurdunud. Britt Ressar ja Viljar Raidmets räägivad, et nende Hiiumaa-lugu algas üle kümne aasta tagasi – täiesti juhuslikult, aga pöördumatult.
