SATTUMISE LUGU | Lained kandsid Kalanasse

“Tulime 2014. aastal sõprade kutsel Kalanasse, ilma igasuguste ootuste või eelarvamusteta,” meenutab Britt. Ta ütleb, et see esimene kord ongi nende jaoks Hiiumaa ajastu algus, sest armastus saare vastu tärkas kohe. Viljar nõustub ja lisab, et ei läinud kaua, kui nad juba otsisid võimalust oma pisike maatükk soetada.