SARIKAPIDU | Viscosas saeti tagasitee läbi

Viscosa Kultuuritehase uuendamisel jõuti kolmapäeval nii kaugele, et SA Utoopia Nr 9 juht Marco Pärtel sai võimaluse ronida katusele ning sarikapärg alla tuua.

Avatar photo
SA Utoopia Nr 9 juht Marco Pärtel sai võimaluse ronida katusele ning sarikapärg alla tuua. | Foto: Raul Vinni

Enne pärja saagimist märkis Marco Pärtel, et hoonele katuse peale saamine on tema jaoks märgiline, sest siis enam tagasiminekut ei ole. “Nüüd on vaid pikk plaan,” märkis Pärtel, et kui katus peab, siis seal all saab kõik tehtud. 

