Elmar Holmann tähistas 30. mail oma sajandat sünnipäeva. Kassaris sündinud, saksa sõjaväes teeninud, aastaid Kärdlas elanud mees hindab oma tervist nii heaks, et näeb end viie aasta pärast ka venna saja-aastasel sünnipäeval klaase kokku löömas.

Elmari selg on sirge ja samm kindel. Kuulmisega on kehvad lood ja ka nägemine pole kiita, kuid suhtlemist see ei sega. Elmar loeb paberile kirjutatud küsimuse luubi abiga läbi ja vastab. Rahuliku, tasakaaluka hääle ning selge diktsiooniga.