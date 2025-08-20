SAID PALGA | Ristna rannas autoga kihutanud poolakad jäid merre kinni

Jälgi meid
Sotsiaalmeedias kogub kõlapinda video, kus Ristna lõunaneemel kihutab rannas Poola numbrimärgiga maastur, mille teekond lõpeb veepiiril, kui auto pehmesse liiva vajub. Autos olnud inimesed üritavad küll olukorda päästa ja autot kätte saada, kuid see ebaõnnestub. Suured lained löövad lõpuks autost üle. Poolakate jaoks lahenes olukord politseinike abiga, kes auto merest välja vintsisid. Juhtumit menetleb Keskkonnaamet.

