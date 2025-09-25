SAARLASED HIIUMAAL | Üks mänd, kaks kadaged ja möned kivid

Pole kuulda, et Saaremaalt Hiiumaale oleks turismireisi korraldatud. Käivad kooliekskursioonid ja muidu seltskonnad, aga nii, et keegi paneks organiseeritud reisi müüki, pole kuulda olnud. Ega teistpidi ka pole, aga selle asja tegid hiidlased kevadel ära kui 50 inimest Saaremaal käis. Nüüd oli saarlaste ja muhulaste kord. Tiit Reisid koos Saarte Hääle abiga said grupi kokku.
VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann ja Annely Veevo.
Isamaa plaane kohalikeks valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Henrik Normann ja Annely Veevo. Tegemist on sisuturundusliku valimissaatega.
Täna peeti üle Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäeva, mis oli seekord pühendatud lestakalale. Kõigis haridusasutustes pakuti lõunasöögiks lesta.
Orienteerumisjooksu juunioride ja noortekoondisesse kuuluvad Maria Eller ja Mia Esta andsid koduõuele toodud Eesti meistrivõistlustel oma parima.
Kõpu radarposti ehitus pidi algselt hakkama juulist, kuid tööd läksid lahti alles 15. septembril.