SAARLASED HIIUMAAL | Üks mänd, kaks kadaged ja möned kivid

Pole kuulda, et Saaremaalt Hiiumaale oleks turismireisi korraldatud. Käivad kooliekskursioonid ja muidu seltskonnad, aga nii, et keegi paneks organiseeritud reisi müüki, pole kuulda olnud. Ega teistpidi ka pole, aga selle asja tegid hiidlased kevadel ära kui 50 inimest Saaremaal käis. Nüüd oli saarlaste ja muhulaste kord. Tiit Reisid koos Saarte Hääle abiga said grupi kokku.