SAALIHOKI | Hiiumaa saalihokivõistkondadel oli taaskord tegus ja edukas nädal

Viskoosa SK tõusis liigatabelis teiseks
UUDISED
Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas esmaspäeval tuleva aasta eelarve ja rakenduskava. LEADER’i toetuste voorud avanevad juba jaanuaris ja erinevate meetmete vahel on võimalik jaotada umbes...
11. novembril toimus Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses arutelu-ajurünnak “Looduspõhised lahendused Kõrgessaare arengu heaks”, kus otsiti võimalusi, kuidas piirkonna rikkalik loodus saab senisest tõhusamalt kohalikku...
Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline...
Riigikontrolli aruandest selgub, et nõudetransporti kasutatakse kõige enam Hiiumaa bussiliikluses, kus nõudeliinide osakaal on suisa 91%.