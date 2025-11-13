Jälgi meid
SAALIHOKI | Hiiumaa saalihokivõistkondadel oli taaskord tegus ja edukas nädal

Viskoosa SK tõusis Raplamaa MV-l teiseks, klubi U14 noored said väärt mängukogemusi ning Lauka Kolhoos kerkis M35+ liigas jagama esikohta.
Viskoosa SK. | Erakogu

Viskoosa SK tõusis liigatabelis teiseks

