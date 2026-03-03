SAADI RAHASTUS | Saared said arenguks neli miljonit eurot

Projekti kogumaht on 4 150 785,18 eurot, millest 75% ehk 3 113 088,89 eurot tuleb toetusena ja 25% ehk 1 037 696,29 eurot on omafinantseering. Omaosaluse katavad kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad, samuti kasutatakse Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetme (MATA) vahendeid.