Roiskuvad korjused lõpetasid Hiiumaal loomsete jäätmete matmise

Loomsete jäätmete käitlemisega tegelev ettevõte AS Vireen lõpetab alates ülejärgmisest nädalast Hiiumaal tegutsemise.

Seni oli ettevõttele kuuluv matmispaik Kapasto külas, kuid neljapäeva avalikuks tulnud juhtum, kus loomakorjused vedelesid lageda taeva all, pani firma tegevuse lõpetama. Vireeni alltöövõtja Hiiu Autotrans poolt hallataval matmisplatsil toimunu kohta on Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) teostamas kontrolli.

„Põllumajandus- ja toiduamet saab tuginedes piltidele öelda, et selline matmine ei ole kooskõlas nõuetega, mis on matmispaigale seatud,“ kinnitas Hiiu Lehele ameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda.