Ringmajanduse visionäär esineb Kärdlas

21. augustil 2023 toimub Kärdla Kultuurikeskuses rahvusvaheline ringmajanduse konverents, mis on tõeliselt inspiratsioonirohke mõtete kohtumispaik ja ideede festival. Leiad tähenduse mõistetele “vähenda, taaskasuta ja võta ringlusse “ , mis ei jää pelgalt sõnadeks!

Peaesinejaks konverentsil on maailmakuulus Gunter Pauli – globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär. Ta on kirjutanud sel teemal põhjapaneva raamatu “Sinise majanduse ärimudel,“ mis on saanud aluseks ÜRO otsustele.