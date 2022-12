Riigi toetuseta jäänud Hiiumaa vabakool kogus kahe päevaga 35 000 eurot annetusi

Hiiumaa vabakooli õpetajate palgaraha jaoks tegid annetuse enam kui 300 toetajat. Kogutud summaga peab kool vastu vähemalt uue õppeaastani.

Vabakooli eestvedaja Jesper Parve tunnistas, et kampaaniaga tuldi välja, kuna loodetud toetus katuserahadest visati riigieelarvest välja. „Kaotasime poliitikute omavahelistele võimumängudele 50 000 eurot,“ ütles Parve. „Ja kuna vald ega meie enda poliitikud meile appi ei tule, siis oli vaja ise asi ära teha, sest seda kooli on siia vaja.“

Kõpust Facebooki vahendusel tehtud videopöördumisele reageerisid inimesed sadade annetustega, mis Parve sõnul kõikusid kahest eurost paari tuhande euroni. Reedel tehtud üleskutsele tõmbas kool joone alla pühapäeval, kui kahe päevaga oli vajalik summa kokku saadud.

Jesper Parve sõnul oli üllatav, kui palju on pisikesel Hiiumaa koolil kaasaelajaid ja jälgijaid. Lisaks rahalisele toetusele saatsid inimesed ka rohkelt kirju ja sõnumeid.

Kuigi riigi poolt loodetud 50 000 eurot poleks koolini jõudnud enne paari kuud, usub Parve, et seni oleks hakkama saadud. Nüüd tuli aga kiiresti tegutseda. Kogutud raha läheb tema sõnul õpetajate töötasudeks. Vabakoolis töötab seitse inimest. Lapsi on lasteaias kaheksa ja koolis kuus.

Nüüd saab eestvedaja sõnul keskenduda sisule, mitte igakuiselt ellujäämiseks hapniku otsida. „Me oleme vabad!“, võttis Parve teema kokku.

Järgmise aasta sügisest kavatseb Vabakool käivitada aga hoopis uue projekti. Tegemist saab olema uudse koduõppe platvormiga, mida hakatakse pakkuma üle interneti. Parve sõnul elab ka välismaal palju peresid, kes sooviksid, et nende laps saaks hariduse Eestist ning nemad saavad seda pakkuda. „Uudne on see, et arvuti ees ei istu mitte laps, vaid lapsevanem,“ selgitas ta e-kooli kohta, mille it-lahendusi praegu Parve sõnul välja töötatakse. Vabakool jääb Hiiumaale samuti füüsiliselt tegutsema.

Hiiumaa vabakool alustas 2021. aastal Kõpus ning õpetab lapsi waldorfpedagoogika põhi­mõtete järgi.