REPLIIK | Nüüd siis kooli kallale!

Iga uus valitsus on enda eksistentsi soovinud tõestada ja midagi teisiti teha, öeldes, et see on kas kasulik, uuenduslik, kokkuhoid või kohalikele elanikele tulutoov. Ikka on muutmine hea, kõige halvem ongi paigalseis. Kas aga tasub ajada küüned hästi toimiva koosluse taha?