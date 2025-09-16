Jälgi meid
REMONT JÄTKUB | Sadama tänava remont kestab veel kuu aega

Hiiumaa vald teatas, et Sadama tänava rekonstrueerimistööd Kärdlas pikenevad kuu võrra.

Sadama tänava ehitustööd. | Foto: Kätlin Rist

Algselt pidi tänav valmima 15. septembriks, kuid nüüd määrati tähtajaks 15. oktoober 2025. Hiiumaa Vallavalitsus otsustas tööde teostajalt tellida lisatöö ning koos tänavaga rekonstrueeritakse ka Priiankru parkla, mis suurendab töömahtu ja pikendab tänava ehituse aega. 

Sadama tänav on kuni 15. oktoobrini liiklusele suletud Kalda ja Väike-Sadama tänava vahelisel lõigul, liiklus on ümber suunatud kõrval­tänavatele. Kohalikele elanikele on tagatud juurdepääs oma kinnistutele.

Mõned kohalikud aga kurdavad, et sõidutee

