Esimene tund toimub 13. septembril kell 13 Kärdla Lasteaias. Edaspidi on plaanis koguneda kord kuus laupäeviti, kus kolme tunni jooksul õpitakse nii flamenko tehnikat, koreograafiat kui ka tantsuga seotud kultuuritausta.
REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu
Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes soovib seda tantsustiili mitte ainult mandri, vaid ka Hiiumaa naistele õpetada.
Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.
Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerisid möödunud nädalal juhtumile Hiiumaal, kus Tareste külas leidis metsa seenele käinud inimene 76 mm mürsu koos hülsiga. Demineerijad tegid leiu kahjutuks.