UUDISED

REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu

Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes soovib seda tantsustiili mitte ainult mandri, vaid ka Hiiumaa naistele õpetada.

Avatar photo
Foto: Kristiina Ostrat

Esimene tund toimub 13. septembril kell 13 Kärdla Lasteaias. Edaspidi on plaanis koguneda kord kuus laupäeviti, kus kolme tunni jooksul õpitakse nii flamenko tehnikat, koreograafiat kui ka tantsuga seotud kultuuritausta.

