REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu

Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes soovib seda tantsustiili mitte ainult mandri, vaid ka Hiiumaa naistele õpetada.