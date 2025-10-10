Seitsmekümnendatel tegi Eesti NSV geoloogiavalitsuse Keila geoloogiaekspeditsioon Hiiumaal geoloogilisi uurimistöid. Nende käigus leiti Kärdla lähistel Paluküla ja Tubala vahelisel alal kraater läbimõõduga neli kilomeetrit, mis on moodustunud enam kui neli miljonit aastat tagasi. Uurimistööd kestsid pea 15 aastat.
AJALUGU
RAVIVESI | Kümmekond aastat Hiiumaa oma mineraalvett “Kärdla”
Mineraalvesi on tavaline tervislik jook, mida kauplustes leidub laias valikus. Eelmise sajandi lõpus villiti ka Hiiu Kaluri abitootmises mineraalvett, millel nimeks pandi leiukoha järgi “Kärdla”. See pumbati välja 400 meetri sügavuselt Kärdla lähistelt.
Veel lugemist:
GALERIID
9. oktoobril tunnustati Rannapaargus Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid, täiskasvanuhariduses aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat ning Eesti kaunis kodu 2025...
ARVAMUS
Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis...
ARVAMUS
Teinekord kuuleme seisukohti, et tervishoid peaks teistest valdkondadest vähem tähelepanu saama. Selline seisukoht aga muutub hetkega, kui mõtte väljaütlejal või tema lähedasel ilmneb terviseprobleem.
25 AASTAT TAGASI
Leivanädalast saavad osa paljud