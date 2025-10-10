Jälgi meid
RAVIVESI | Kümmekond aastat Hiiumaa oma mineraalvett “Kärdla”

Mineraalvesi on tavaline tervislik jook, mida kauplustes leidub laias valikus. Eelmise sajandi lõpus villiti ka Hiiu Kaluri abitootmises mineraalvett, millel nimeks pandi leiukoha järgi “Kärdla”. See pumbati välja 400 meetri sügavuselt Kärdla lähistelt.
"Kärdla" mineraalvee pudeli silt.

Seitsmekümnendatel tegi Eesti NSV geoloogiavalitsuse Keila geoloogiaekspeditsioon Hiiumaal geoloogilisi uurimistöid. Nende käigus leiti Kärdla lähistel Paluküla ja Tubala vahelisel alal kraater läbimõõduga neli kilomeetrit, mis on moodustunud enam kui neli miljonit aastat tagasi. Uurimistööd kestsid pea 15 aastat.

