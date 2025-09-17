Näitust käisid avamas ja tutvustamas Eesti Kirjanduse Seltsist Triin Ploom-Niitra ja Krista Ojasaar, kes rääkisid huvitavalt nii eestikeelse raamatu sünniloost kui ka sellest, miks on raamat ja lugemine meie kultuuris nii oluline.
KULTUUR
RÄNDNÄITUS | Kärdla raamatukogus näeb esimese eestikeelse raamatu sünnilugu
Teisipäeval jõudis Kärdla raamatukokku Eesti Raamatu Aasta rändnäitus, mis on pühendatud suurele juubelile – möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.
DIGILEHT
Hiiu Leht 18. septembril Arvamus | Hiiumaa Ametikool vajab värsket pilku ja tegutsemistahet Arvamus | Tuleviku Hiiumaa – ehitame “sillad”! Arvamus | Minister Joller...
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm jätkub pigem sügise lainel. Sageli sajab ning on tuuline ja sügiseselt jahe.