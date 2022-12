Raigo Golub – sõbralik ja abivalmis korstnapühkija Hiiumaal

„Kellega ma võiks Golubist rääkida?“, küsin tuttavatelt, kui on otsustatud, et järgmine lugu tuleb Raigoga. „Ükskõik kellega, Hiiumaal tunnevad teda kõik inimesed“, vastab üks. „Golub on korstnapühkija, sa ei teagi siis või“, imestab teine.

Kuidas Sinust korstnapühkija sai?

See juhtus vist 2004. aastal, tegime Veikko Martiniga pottsepatööd ja siis korstnapühkija paberid ka ära. Tollal tegime neljakesi, aga meie Veikkoga oleme pikendanud ka. Eks tegijaid on muidugi veel. Pottsepatööd ma enam ei tee, aga ahjude pisiremonti tuleb ikka teha. Just kevadeti. Ma teen korstnapühkija tööd kuus kuud aastas, ega muud teha ei jõuagi.