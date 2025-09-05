Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

TERVIS

PUUGIJAHT KASSARIS | Kuidas me aiast puugiparadiisi avastasime ja sellest (peaaegu) lahti saime

Samast aiast ei saanud mina lapsena mitte ühtegi puuki, kuid oma lastelt korjan nüüd suve jooksul kümneid. Miks?
Puugid maalriteibi peal. | Erakogu

“Emme, puuk!” hüüab 4-aastane. Ta ei eksi. Ronibki üks suvilamaja köögi tapeedil, kuhu oleme ta ise ilmselgelt tassinud.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Birjo muinasjutumaa, mis kasvas kutsumuseks

Tartus Karlova linnaosas asub kohvik Anna Edasi. Seal loeb külastaja ridu, mis avavad perenaise Birjo Urbase maailma: "Hiiumaal Loja külas elasid minu vanavanemad Anna...

33 minutit ago

ARVAMUS

VÄLJAKU KIITUSEKS | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim

Meeldiv ja sõbralik linnaruum kutsub inimesi õues aega veetma. Nii kohalikke kui külalisi. Lärmakast, vingusest, ebaturvalisest keskkonnast kiirustatakse ruttu läbi, et peatuda mõnes meeldivas...

2 päeva ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Mereväe laev Raju kannab nüüdsest Hiiumaa valla vappi

Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.

2 päeva ago

UUDISED

HIIUMAA SUVI | Päike paistis Ristnas suvel 790 tundi

Sel suvel oli Hiiumaa ilm pigem jahe ja vihmane, näiteks Ristna oli Eestis suve keskmisena kõige jahedam 15,8 °C (norm 16,1 °C).

2 päeva ago