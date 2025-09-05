PUUGIJAHT KASSARIS | Kuidas me aiast puugiparadiisi avastasime ja sellest (peaaegu) lahti saime

“Emme, puuk!” hüüab 4-aastane. Ta ei eksi. Ronibki üks suvilamaja köögi tapeedil, kuhu oleme ta ise ilmselgelt tassinud.
Veel lugemist:
ULGUHIIDLANE
Tartus Karlova linnaosas asub kohvik Anna Edasi. Seal loeb külastaja ridu, mis avavad perenaise Birjo Urbase maailma: "Hiiumaal Loja külas elasid minu vanavanemad Anna...
ARVAMUS
Meeldiv ja sõbralik linnaruum kutsub inimesi õues aega veetma. Nii kohalikke kui külalisi. Lärmakast, vingusest, ebaturvalisest keskkonnast kiirustatakse ruttu läbi, et peatuda mõnes meeldivas...
PILTUUDIS
Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.
UUDISED
Sel suvel oli Hiiumaa ilm pigem jahe ja vihmane, näiteks Ristna oli Eestis suve keskmisena kõige jahedam 15,8 °C (norm 16,1 °C).