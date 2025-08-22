Jälgi meid
SPORT

PURJETAMINE | Hiiumaa avamerepurjetajad tõid MM-lt hõbeda ja pronksi

Jahtklubi Dago lipu all seilav Olympicu meeskond saavutas avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel Tallinnas B-grupi harrastajate arvestuses hõbemedali ja üldarvestuses oma grupis eestlastest parima tulemuse – kuuenda koha.

Olympic MM autasustamisel | Foto: Janis Spurdzins

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Ministeeriumi uued nõksud

Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik Alo Savi ei mõelnud pea hetkegi, kui vastas jaatavalt ajakirjaniku küsimusele, kas ta tunnetab kogukonna vastuseisu Hiiumaal plaanitavale koolireformile. Ta...

4 tundi ago

PERSOON

TÕNU ÕNNEPALU HIIU LEHE KOHVIKUS | Kohvik on kirjanikule vaatlemise koht

Tõnu Õnnepalu jaoks on kohvik midagi enamat kui koht, kust saab kohvi ja koogitüki. See on ruum, kus aeg korraks peatub, kus saab jälgida...

6 tundi ago

UUDISED

HIIDLASE TUNNUS | Populaarsed autokleepsud ühendavad saare rahvast

Ilmselt on nii mõnigi tähelepanelik liikleja märganud autodel Hiiumaa kontuuriga märgiseid. Selliseid sõidukeid ei leia mitte ainult Hiiumaalt, vaid ka mandrilt. Nii nagu teisedki...

7 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvi sai selleks korraks läbi

Suveilmad on selleks korraks möödanik ning ohjad haaravad enda kätte võrdlemisi jaheda õhuga madalrõhualad ning põhjast-loodest tulnud jahedam õhk.

18 tundi ago