AS Eesti Keskkonna­teenused taotleb Hiiumaa vallavalitsuselt alates juunikuust sega­olmejäätmete kogumise teenustasu tõstmist, viidates Hiiumaa jäätmejaama käitlustasu tõusule.

Jäätmeveo uus hind oleks senisest ligikaudu viis protsenti kallim. Kui praegu maksab 0,36 kuupmeetrise konteineri tühjendus 12,84 eurot, siis tulevikus oleks hinnaks 13,53 eurot.

Prügivedaja on hinnatõusu küsinud juba pea kuu aega. Esmalt viidati lisaks jäätmekäitluskulude kasvule ka diiselkütuse hinna ja tööjõukulude kasvule.

„Ettevõttel ei ole võimalik kõiki kasvanud kulusid katta sisemiste ressursside arvelt,“ kirjutas märtsi keskel vallavalitsusele ettevõtte juhatuse liige Bruno Tammaru ja küsis ligikaudu 10% hinnatõusu. Uueks jäätmeveo hinnaks sooviti 32,69 eurot kuupmeetrilt.

Vallavalitsus vedaja taotlust esimesel korral ei rahuldanud, kuna hinnatõusu aluseks saab olla vaid käitluskulu kasv. „Selliseid asja­olusid ei saa pidada ettenägematuteks,“ märkis vallavanem Hergo Tasuja, et hankele tulles peab ettevõtja võimaliku kulude kasvuga ette arvestama.

Seejärel tuligi vedaja uue taotlusega, kus põhjuseks on toodud vaid Hiiumaa jäätmejaama teenuse kallinemine. Vallavalitsuselt küsitava jäätmeveo hinnatõusu number on samuti väiksem, uueks hinnaks küsitakse nüüd 31,32 eurot kuupmeetrilt.

Hergo Tasuja ütles, et seekordne taotlus on asjakohane. Vallavalitsus arutab hinnatõusu kolmapäevasel istungil, kuid vallavanema sõnul see tõenäoliselt ka koos­kõlastatakse.

AS Keskonnateenused võitis prügi­veo hanke 2019. aastal ning leping kehtib 2024. aasta lõpuni.