Põnev ja keeruline aeg

Sotsiaalvaldkonna jaoks on viimased aastad olnud põnevad, aga ka omajagu keerulised. Haldus­reformi järel tuli ühinenud valdades üle vaadata ja ühtlustada teenused ning toetused nii, et elanikud sellest ei kaotaks. Järgnenud koroonakriis pingestas valdkonna spetsialistide tööd: nad pidid tulema toime nii kasvanud töökoormuse kui ka vastutusega riskirühmade tervise ja elu eest. Nüüdseks oleme õppinud ennast rohkem kaitsma ja koos viirusega elama.

Eelmisel aastal said kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad juurde mahukaid lisaülesandeid energiatoetuse arvestamisel ja sõjapõgenike elu korraldamisel, samuti on suurenenud toimetuleku­toetuse taotlejate arv.

Sotsiaalvaldkond pannakse proovile ka alanud aastal. Pika­ajalise hoolduse reform kutsub otsima lahendusi, kuidas parandada hooldekodu teenuse kätte­saadavust ja ühtlasi mitme­kesistama koduhooldust ning eakate päevahoiu teenust. Võib arvata, et probleemiks kujuneb teenuskohtade ja töötajate puudus.

Uuendus on ka see, et pärast riiklikult algatatud katseprojekti

lõppu, on erivajadustega laste tugiteenused ja päevahoid nüüd

täielikult omavalitsuste rahastada. See laseb osutada neid teenuseid paindlikult koos sidusvaldkondadega ja lõimituna teiste teenustega. Tähtis on kindlustada teenuste piisav rahastus ja tagada tugiisikutele head töötingimused.