Hiiumaa on väike, kuid tugevate kogukondadega ja oma inimeste paik. Just siin on eriti hästi näha, et põllumajandus ei ole ainult tootmine, vaid osa kogu kohalikust elust. Nendeks on paarisaja kanaga naabrid, kellelt soetada mune või tuhanded saarel kasvavad veised, kelle piim ja liha jõuab kogu Eesti toidulauale ühel või teisel kujul.
ARVAMUS
PÕLLUMEESTE AKTSIOON | Hiiumaal kasvatatud toit tähendab elu saarel
Põllumajanduse sissetulekulõhe Euroopas võib esmapilgul Hiiumaa mõistes tunduda väga kauge teema. Tegelikult puudutab see väga otseselt ka meid. Siin ei ole küsimus ainult toetustes või Brüsseli otsustes. Küsimus on selles, kas Hiiumaal on ka tulevikus inimesi, kes harivad põldu, kasvatavad loomi, toodavad toitu ja hoiavad seda elu saarel. Kas homme, kümne või enama aasta pärast?
Neljapäeval, 19. märtsil annavad põllumehed üle Eesti ühise signaali toidutootmise tuleviku toetuseks.
