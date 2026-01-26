PILTUUDIS | Kärdla lennujaama uus pale

Ehitustööde eesmärk on muuta Kärdla lennujaam energiatõhusamaks, kaasaegsemaks ja reisijasõbralikumaks. Tööde käigus soojustatakse kogu hoone, uuendatakse elektrisüsteemid ja valgustus ning paigaldatakse uus ventilatsiooni- ja kliimaseade. Samuti saab värskema ilme sisekujundus ning muudetakse ruumipaigutust, et liikumine terminalis oleks loogilisem ja ootealad mugavamad.
Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuenduskuur valmib aprilli alguses.
