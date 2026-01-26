PILTUUDIS | Kärdla lennujaama uus pale

Ehitustööde eesmärk on muuta Kärdla lennujaam energiatõhusamaks, kaasaegsemaks ja reisijasõbralikumaks. Tööde käigus soojustatakse kogu hoone, uuendatakse elektrisüsteemid ja valgustus ning paigaldatakse uus ventilatsiooni- ja kliimaseade. Samuti saab värskema ilme sisekujundus ning muudetakse ruumipaigutust, et liikumine terminalis oleks loogilisem ja ootealad mugavamad.