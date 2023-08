Pillisõprade selts aitas pühkida pillidelt tolmu ja tõi juurde pillimängu rõõmu

Foto: Piret Eesmaa. Helen (paremalt teine) ütleb, et Pillisõprade Seltsis osalemine on toonud pillimängu palju rõõmu juurde. Sama kinnitavad Elda (akordion) ja Malle (pildil flöödiga). Adeele-Reeth on vanuse poolest ansambli noorim liige.