PILET LIIGA KALLIS | Hiiumaa vald nõuab lennupileti hinna langetamist

Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele ettepaneku langetada piletihind Tallinn-Kärdla lennuliinil samale tasemele, mis oli enne hinnatõusu.
Lennureisijad ja NyxAir lennuk Kärdla lennuväljal. | Harda Roosna

Kärdla-Tallinn suunal oli möödunud aasta juunis ja juulis vastavalt 1504 ja 1626 reisijat, samas kui sel aastal vastavalt 1069 ja 1296 reisijat. Seega on kukkumine kahte kuud kõrvutades pea poole ja veerandi võrra. Kui küsida lennureisijatelt, mis põhjusel nad lennutransporti vähem kasutavad, on vastuseks hinnatõus.

