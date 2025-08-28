Kärdla-Tallinn suunal oli möödunud aasta juunis ja juulis vastavalt 1504 ja 1626 reisijat, samas kui sel aastal vastavalt 1069 ja 1296 reisijat. Seega on kukkumine kahte kuud kõrvutades pea poole ja veerandi võrra. Kui küsida lennureisijatelt, mis põhjusel nad lennutransporti vähem kasutavad, on vastuseks hinnatõus.
UUDISED
PILET LIIGA KALLIS | Hiiumaa vald nõuab lennupileti hinna langetamist
Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele ettepaneku langetada piletihind Tallinn-Kärdla lennuliinil samale tasemele, mis oli enne hinnatõusu.
SPORT
Hiiumaa meistrivõistlused tennise paarismängudes toimusid neljal päeval. Kahel esimesel päeval mängiti liivaväljakutel, kuid vihma tõttu viidi poolfinaalid ja finaalid läbi Hiiumaa spordikeskuse siseväljakutel.
JUHTKIRI
Nüid aa sui möödas. Kui taeva vaadad, siiss paned tähele, et pilved pole änam heled ja kerged, vaid sügise moodi tumed ja rasked.
