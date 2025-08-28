PILET LIIGA KALLIS | Hiiumaa vald nõuab lennupileti hinna langetamist

Kärdla-Tallinn suunal oli möödunud aasta juunis ja juulis vastavalt 1504 ja 1626 reisijat, samas kui sel aastal vastavalt 1069 ja 1296 reisijat. Seega on kukkumine kahte kuud kõrvutades pea poole ja veerandi võrra. Kui küsida lennureisijatelt, mis põhjusel nad lennutransporti vähem kasutavad, on vastuseks hinnatõus.