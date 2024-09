PIDUR PEAL | Kärdla riigimaja ehitust ähvardab pikk paus

RKASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ütles septembri algul, et vahepeal vaidlustatud riigihankega on nüüd kõik plaanipärane. „Kui valitsuse investeeringuotsused on järgmise aasta eelarve vaatest ära kinnitatud, saame ka hankega edasi liikuda,“ lisas ta.