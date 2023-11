Kirjanik Valter Kruut peab sünnipäeva pidamisest tähtsamaks inimesi, kes on olnud tema ümber ning tunnustanud tema mitmekesist loomingut.

Äsja elutee 91. verstapostini jõudnud Valter Kruut tunnistab, et ehkki tema passis on viga, sobib see talle. Ametlikult on tema sünnipäev 8. novembril, tegelikult sündis ta aga 8. oktoobril.