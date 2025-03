PARVLAEV LEIGRI SÜDAMES | Ekskursioon keelatud uste taga

Kapten on laeva juht ja tema töö on vaadata, et meeskond teeks koostööd ja viiks reisijad laevaga turvaliselt üle mere. Kaptenil on kaks peamist abilist: vanemtüürimees, kes juhendab teki peal madruseid ja pootsmane ning vanemmehaanik, kes vastutab laeva tehnilise poole ja seadmete eest. Laeval on päris palju teenuseid, nagu näiteks toitlustus, pardapood ja puhastusteenus sisse ostetud ning kaptenil tuleb laeval seega olla ka omaniku esindaja.