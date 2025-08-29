PÄRISELT HIIUMAAL | Garmen Tabor: Hiidlaste lõputu huumorimeel aitab ellu jääda

Hiidlasest näitleja Margus Tabor otsustas täiskohaga hiidlaseks hakata juba eelmisel aastal, nüüd järgnes talle ka abikaasa Garmen, kes veel Ugala teatri juhina pidi otsi kokku tõmbama. Nende kahe Hiiumaale jõudmine on Garmeni sõnul olnud tasapisi tulek ning oma roll selles on ka muidugi Mammal.