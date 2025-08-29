Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

PERSOON

PÄRISELT HIIUMAAL | Garmen Tabor: Hiidlaste lõputu huumorimeel aitab ellu jääda

Hiiu Lehe kohviku kolmas ja viimane külaline oli näitleja Garmen Tabor, kelle arvates saaks Hiiumaal pesitsevatest näitlejatest, lavastajatest ja teatrijuhtidest kindlasti kokku ühe vägeva teatri. Või vähemalt suvelavastuse.

Avatar photo
Garmen Tabor | Foto: Raul Vinni

Hiidlasest näitleja Margus Tabor otsustas täiskohaga hiidlaseks hakata juba eelmisel aastal, nüüd järgnes talle ka abikaasa Garmen, kes veel Ugala teatri juhina pidi otsi kokku tõmbama. Nende kahe Hiiumaale jõudmine on Garmeni sõnul olnud tasapisi tulek ning oma roll selles on ka muidugi Mammal. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

Katrin Kivivuori: Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni

Eesti ühiskond vananeb. Nii inimesi kui kogukondi toetaks digitaalse heaolutehnoloogia parem kättesaadavus ja oskuslikum kasutamine, et inimesed saaksid võimalikult kaua väärikalt oma kodudes hakkama.

3 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Oksade põletamisest tekkinud suits kandus kortermaja peale

28. augustil kell 15.57 said päästjad väljakutse Vaemla külla, kus põles oksahunnik. Ekskavaatoriga kokku aetud oksahunnik oli põlema pandud ning sellest tulenev suits kandus...

6 tundi ago

SUVI

KUHU MINNA | Muinastulede öö keerleb lõkke ümber

Augusti viimase laupäeva õhtul saab Villalaost kohtumispaik muusika, tantsu, laulu ja lõkkega. Kärdla Linna Selts kutsub piknikule, mille kordamineku tagab eeskätt kärdlakate endi kaasalöömine.

7 tundi ago

PILTUUDIS

FOTOD | Vabadussõja mälestusmärk tõsteti oma kohale

Neljapäeva hommikul tõstis kraana Pühalepa kiriku ees asuva Vabadussõja mälestusmärgi ajutisest asukohast betoonist aluse peale.

8 tundi ago