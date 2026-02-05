PAREM LIGIPÄÄS | Würthi kauplus kolis Kärdlas uude asukohta

Ettevõtte esindaja hinnangul annab uus asukoht parema nähtavuse ning toob poodi senisest rohkem ka juhukliente.
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
Rakveres peetud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis ja sprinditeates jõudsid Hiiumaa sportlased mitmel korral poodiumile.
Saaremaal Ariste lahel peeti reedest pühapäevani jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused klassidele DN, DN juunior, Ice-Optimist ja Monotüüp-XV.