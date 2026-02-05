Jälgi meid
PAREM LIGIPÄÄS | Würthi kauplus kolis Kärdlas uude asukohta

Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.

Lindi lõikasid läbi Janar Kaljus, Annaly Kotter, Hergo Tasuja, Turven Treu ja Marko Järvela. | Foto: Eike Meresmaa

Ettevõtte esindaja hinnangul annab uus asukoht parema nähtavuse ning toob poodi senisest rohkem ka juhukliente.

