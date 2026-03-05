PARANDATAKSE TEENUST | Hiiumaa vald soetab viis iseteeninduslikku raamatukappi

Hiiumaa vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must ütles, et projekti raames on plaanis soetada viis iseteeninduslikku raamatukappi koos SMS-teavituse lahendusega. Raamatukapid paigaldatakse Pühalepa Raamatukogu kolme tegevuskohta ning Emmaste ja Kõrgessaare raamatukogusse.
Hiiumaa vald on koostanud projekti „Hiiu maakonna rahvaraamatukogude iseteenindusvõimaluste arendamine“, mille eesmärk on parandada raamatukoguteenuse kättesaadavust üle kogu saare.
