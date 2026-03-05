PARANDATAKSE TEENUST | Hiiumaa vald soetab viis iseteeninduslikku raamatukappi

Hiiumaa vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must ütles, et projekti raames on plaanis soetada viis iseteeninduslikku raamatukappi koos SMS-teavituse lahendusega. Raamatukapid paigaldatakse Pühalepa Raamatukogu kolme tegevuskohta ning Emmaste ja Kõrgessaare raamatukogusse.