Palkade tõstmiseks peab riik appi tulema

Vallavanemana käivitasin valla juhtkonna regulaarsed kohtumised ettevõtjatega, et Hiiumaad puudutavate otsuste tegemisel oleks ka nende arvamusega võimaluste piires arvestatud. See traditsioon, mis õnneks tänaseni säilinud on, aitas paremini mõista ettevõtjate rõõme ja muresid, mille lahendamisega saab tegeleda ka riiklikul tasemel.

Täna on Hiiumaal suurimaks arengupiduriks elukohtade nappus, sest ilma toimiva kinnis­varaturuta on saarele väga keeruline meelitada uusi töökäsi ning spetsialiste. Teame, et Hiiumaa on elukeskkonnana vägagi hinnatud, kuid mandrilt töökäte juurdeleidmine on praktiliselt võimatu, kui ei ole pakkuda eluaset ja koheselt ka kõiki peredele vajalikke teenuseid.

Peamine lahendus oleks riigi toel üürikorterite rajamine. Sotsiaal­demokraatide eesmärk on rajada üle Eesti 5000 uut üürikodu, osa nendest loodaks ka Hiiumaale. Algust on juba tehtud Kõrgessaare üürimajaga, kuid elukohti vajavad nii Kärdla kui ka Lõuna-Hiiumaa tööstus­ettevõtted.