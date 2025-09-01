PÄÄSTE | Päästjad eemaldasid teele kukkunud puu ja kustutasid lõkked

29. augustil kell 12.24 käisid päästjad eemaldamas Tempa külas sõiduteele kukkunud puud. Puu eemaldati ning liiklus sai segamatult jätkuda.
SPORT
Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.
GALERIID
Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.
GALERIID
Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 38 erineva korrarikkumise teatega.