PÄÄSTE

PÄÄSTE | Päästjad eemaldasid teele kukkunud puu ja kustutasid lõkked

Foto: Eike Meresmaa

29. augustil kell 12.24 käisid päästjad eemaldamas Tempa külas sõiduteele kukkunud puud. Puu eemaldati ning liiklus sai segamatult jätkuda.

SPORT

EMOTSIOON | Hiidlased naudivad Riias korvpallimelu

Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Õppeaasta algas traditsioonilise rongkäiguga

Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.

4 tundi ago

GALERIID

HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline

Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...

5 tundi ago

POLITSEI

POLITSEI SEKKUS | Töötaja keeldus pärast töösuhte lõpetamist töölt lahkumast

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 38 erineva korrarikkumise teatega.

6 tundi ago