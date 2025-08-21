OTSE | Hiiumaa vallavolikogu istungil arutatakse maamaksu tõusu

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Kärdla linnas paikneva Rookopli tn 22b maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse maa-ja ehitusvaldkonna juhtivspetsialist Maiken Lukas
3. Orjaku küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
4. Vahtrepa küla Lõuka kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
5. MTÜ Saarte Energiaagentuur tegevuse ülevaade Ettekandja: MTÜ Saarte Energiaagentuuri juhataja Sulev Alajõe
6. Hiiumaa valla Käina aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2025 – 2035 (I lugemine) Ettekandjad: piirkonnajuht Omar Jõpiselg, MTÜ Saarte Energiaagentuur juhataja Sulev Alajõe
7. Maamaksumäärade, maamaksu tõusu piirmäära ja maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine (II lugemine) Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
8. Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimäärus (I lugemine) Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus-kultuuri juhtivspetsialist Tiina Viisut
9. Hiiumaa valla rahvaraamatukogude arengukava 2025-2035 (I lugemine) Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, Hiiumaa raamatukogude valdkondliku arengukava koostaja Pilleriin Poolgas
10. Hiiumaa valla 2025. aasta I lisaeelarve (I lugemine) Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
11. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ muutmine (I lugemine) Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk, rahandusosakonna juhajata Anneli Kollom
12. Muud küsimused