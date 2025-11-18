Jälgi meid
OLE VALMIS | Kui kaitstud on Hiiumaa?

Kärdla raamatukogu algatusel peeti 11. novembril, esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, Annely Veevo eestvedamisel seminar “Mida teha siis, kui…”, kus arutati koos Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna majori Tanel Kapperiga, kuidas valmistuda kriisideks ning millised stsenaariumid võivad Eestit ja maailma puudutada.
Seminaril "Mida teha siis, kui ..." arutati, kuidas valmistuda kriisideks ning millised stsenaariumid võivad Eestit puudutada. | Foto : Kätlin Rist

Sündmus tõi kokku täissaali huvilisi, kes soovisid selget ja praktilist ülevaadet nii riigikaitsest kui ka sellest, mida igaüks saab oma kodu turvalisemaks muutmiseks ise ära teha.

