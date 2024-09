OHTLIK MISSIOON | Hiiumaa päästja võitles tulega Hispaanias

Miko Malga sõnul on Euroopa metsatulekahjud väga teistsugused kui meil Eestis, just mastaapide poolest. Kui siin peame kahjutuld suureks kui see levib viiele hektarile, siis Hispaania päästjate jaoks algab suur tulekahju 500 hektarist, mis on ligikaudu Kärdla linna suurune ala.