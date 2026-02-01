NOORSOOTÖÖTAJA | Kaie Pranno vajab pidevat arengut

Loomult aktiivse ja uudishimuliku Kaie kodumaja kõrval asus noortekeskus, kus ta hakkas juba varakult tegevustes kaasa lööma.
Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.
1. veebruaril 1971 veeskati Saksamaal parvlaev Regula, mis täna tähistab oma väärikat 55. sünnipäeva.
ULGUHIIDLANE | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad
Vabariigi Presidendi noore IT-teadlase preemia laureaat Liisa Rätsep ütleb enda kohta, et on sada protsenti ja igatepidi juurtega hiidlane.