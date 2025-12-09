Kõige-kõigemat esinemist Valdek Elmi välja tuua ei oska. “Esinemisi on nii palju, igaühel oma nägu,” ütleb ta. Sellesuvisel Hellamaa jaanitulel, kus ta astus üles ansambliga Vennad Elmid, võttis pidu sellised tuurid, mida tihti ei näe. Võimsa kogemuse on andnud ka esinemised suurel laval, näiteks Pillipeol ja Mardilaadal, mis toimus Unibet Arenal.
PERSOON
NOOR PILLIMEES | Valdek Elmi: Las mu pillimäng räägib minu eest
“Siin, Kassari rahvamajas, on olnud palju ägedaid esinemisi,” ütleb pillimehena tuntud Valdek Elmi jutuajamise algul, kui kaasavõetud karmoškaga on lugu kõlanud ja fotod tehtud. Läikivpunane pill meie kõrval laual on justkui vestluse kolmas osapool.
