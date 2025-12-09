NOOR PILLIMEES | Valdek Elmi: Las mu pillimäng räägib minu eest

Kõige-kõigemat esinemist Valdek Elmi välja tuua ei oska. “Esinemisi on nii palju, igaühel oma nägu,” ütleb ta. Sellesuvisel Hellamaa jaanitulel, kus ta astus üles ansambliga Vennad Elmid, võttis pidu sellised tuurid, mida tihti ei näe. Võimsa kogemuse on andnud ka esinemised suurel laval, näiteks Pillipeol ja Mardilaadal, mis toimus Unibet Arenal.