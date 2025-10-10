NOMINENT | Hiiumaalt leitud hõbemündid kandideerivad aasta leiu tiitlile

Muinsuskaitseametile laekus 2024. aasta suvel info 11. sajandist pärit hõbemüntide leiust Hiiumaa idaosas. Arheoloogide sõnul on need kehvasti säilinud 12 münti ja mündikildu esimesed jäljed viikingiperioodist ja annavad kinnitust, et Hiiumaa idarannikul asus viikingiaegne sadam Portus Sarwo. Tegemist on esimese arheoloogiliselt tuvastatud muinasaja lõpu sadamakohaga Hiiumaal ja vanima mündileiuga saarel.