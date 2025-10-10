Muinsuskaitseametile laekus 2024. aasta suvel info 11. sajandist pärit hõbemüntide leiust Hiiumaa idaosas. Arheoloogide sõnul on need kehvasti säilinud 12 münti ja mündikildu esimesed jäljed viikingiperioodist ja annavad kinnitust, et Hiiumaa idarannikul asus viikingiaegne sadam Portus Sarwo. Tegemist on esimese arheoloogiliselt tuvastatud muinasaja lõpu sadamakohaga Hiiumaal ja vanima mündileiuga saarel.
UUDISED
NOMINENT | Hiiumaalt leitud hõbemündid kandideerivad aasta leiu tiitlile
Muinsuskaitseamet jagab kord aastas auhindu, et tänada ja tunnustada kultuuripärandi säilitamise ja arendamise valdkonnas parimaid panustajaid ja eeskujulikemaid näiteid. Hiiumaalt leitud viikingiaegsed hõbemündid kandideerivad tiitlile “Aasta leid”. Tiitli “Parim resturaator” nominent on hiidlane Egert Jürimaa.
Veel lugemist:
TEEMA
Kui peres on teismeline, on üsna kindel, et enne valimisi jõuab poliitika ka õhtusöögilaua äärde, olgu selle ajendiks mõni TikTokis nähtud klipp, koolis tekkinud...
GALERIID
9. oktoobril tunnustati Rannapaargus Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid, täiskasvanuhariduses aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat ning Eesti kaunis kodu 2025...
ARVAMUS
Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis...
ARVAMUS
Teinekord kuuleme seisukohti, et tervishoid peaks teistest valdkondadest vähem tähelepanu saama. Selline seisukoht aga muutub hetkega, kui mõtte väljaütlejal või tema lähedasel ilmneb terviseprobleem.