NELJAPÄEVAK | Suuremõisas orienteerus 145 huvilist

Hommikul orienteerusid Palade lasteaia lapsed koos õpetajatega. Algul tegid treenerid Elo ja Anu Saue lastele huvitava orienteerumismängu, kus kontrollpunktide peal olid numbrite asemel loomade kujud. Lastel tuli kontrollpunktides leida erinevaid loomi. Lastele mäng väga meeldis ja lipati rõõmsalt punktide vahel. Seejärel tegid sama mängu läbi Suuremõisa lasteaia lapsed ja õpetajad. Ilusa lossi ees oli sagimist palju ja lapsed tundsid liikumisest rõõmu. Seejärel käisid mõlemate lasteaedade lapsed koos õpetajatega orienteerumispäevaku valikorienteerumise rajal. Suuremõisa kooli õpilastel oli õuesõppe tund, millesse sobis hästi väga ilusa ilmaga orienteerumine kooli ümbruses. Üllatusena oli vaid lossipark suurtest sadudest päris märg. Õpilased läbisid orienteerumispäevaku valikorienteerumise raja. Kõik 23 kontrollpunkti võtsid Thierno Muossa Aleksi ja Florian Kadak. Õpetaja Külli Kreegi oli tänulik, et HOK tuleb ja teeb lastele midagi huvitavat, kus õpilased saavad looduses liikuda. Kokku oli stardis 59 lasteaia last ja kooliõpilast. Suured tänud kõikidele lastele, õpilastele, kasvatajatele ja õpetajatele! Olite tublid ja rõõmsameelsed!