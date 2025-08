NÄLG | Riste Sofie ja Dora Maria Käär kutsuvad Kärdlasse supile

Dora (16) ja Riste (22) on ühte nägu. Neil on lühikesed poisipead ning ühtemoodi naeratus ja silmavaade. Nad on õed. Kääri pere lapsed. Koos kahe teise õe, Elo ja Ida Valneriga, on nad kevadel Von Krahli Teatris mänginud näidendit “Nälg”, mida 11. ja 12. augustil ka Kärdlas näha saab.