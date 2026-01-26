NÄDAL POLITSEIS | Politsei kontrollib autojuhtide tervisetõendi kehtivust

Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kümme väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist üks inimene, võttis eelmise nädala sündmused kokku Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 26 inimese võrra, kuid surmasid oli üle kahe korra rohkem kui sünde.
Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuenduskuur...
Hiiumaa kutsub neljapäeval, 29. jaanuaril tähistama molutamise päeva ning kasvõi korraks lihtsalt olema ning mitte midagi tegema.
Käimasolev hooaeg võib jääda Hiiumaa kinoühingule viimaseks, mil Kärdla kinosaalis näidatakse filme regulaarselt ja iganädalaselt.