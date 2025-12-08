Liikluses eksiti eelmisel nädalal piirkiiruse vastu ja kasutati ka telefoni sõidukit juhtides ilma käed-vaba seadmeta.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Liikluses paistsid silma kihutajad ja telefonikasutajad
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei neljateistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
